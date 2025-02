Integrantes de quadrilha que aplicava o golpe da falsa entrega de exames médicos são presos no Rio

Dois homens foram presos no Rio de Janeiro, suspeitos de aplicar o golpe da falsa entrega de exames médicos. As investigações começaram após quatro vítimas relatarem o crime à delegacia da Gávea. Os criminosos acessavam dados dos pacientes e ofereciam a entrega dos resultados mediante pagamento. Na hora de pagar, os bandidos falavam que o cartão das vítimas não estavam funcionando. Com isso, eles iam embora sem entregar os exames. Depois, as vítimas viam que os criminosos conseguiram acessar suas contas, pegando grandes quantias de dinheiro. A polícia estima que a quadrilha tenha lucrado entre R$ 1 milhão e R$ 1,5 milhão em dois meses. As investigações continuam para identificar possíveis cúmplices e um terceiro membro do grupo está foragido.



