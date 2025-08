Julinho Casares visita Dinho, hipopótamo que vive em Campinas (SP) e passou por tratamento dentário

Dinho, um hipopótamo de 16 anos e duas toneladas, residente do Bosque dos Jequitibás em Campinas (SP), precisou de um delicado tratamento dentário. Com problemas nos dentes, o hipopótamo foi tratado por Roberto Fecchio, veterinário especializado em odontologia de animais selvagens. A cirurgia envolveu uma equipe de 16 pessoas e durou cerca de uma hora e meia. Após o procedimento, Dinho se recuperou rapidamente e agora mantém uma dieta de 40 a 50 quilos de frutas, verduras e feno diariamente.



