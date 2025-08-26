Logo R7.com
Neto de ex-prefeito de São Paulo é feito refém em assalto em bairro nobre da capital paulista

Um bandido morreu em troca de tiros com a polícia

Hoje em Dia|Do R7

Alexandre Curiati, neto do ex-prefeito de São Paulo Antônio Salim Curiati e filho do ex-vereador Antônio Salim Curiati Jr., foi feito refém durante o roubo de um carro de luxo em um bairro nobre de São Paulo. A polícia, em patrulhamento, avistou o veículo sendo abordado por dois criminosos. Na troca de tiros, um bandido morreu, e o outro fugiu com Alexandre em direção à zona sul da cidade, posteriormente escapando a pé. O criminoso levou o celular e cartões de crédito do jovem.

