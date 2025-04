O que é esclerose múltipla, doença autoimune diagnosticada na modelo Carol Ribeiro?

Todos os anos, o Brasil registra, em média, 40 mil casos de esclerose múltipla. Essa é uma doença autoimune e degenerativa que atinge principalmente pessoas na faixa dos 20 aos 50 anos e do sexo feminino. Recentemente, a modelo Carol Ribeiro anunciou que recebeu esse diagnóstico. Porém, ela fez questão de acrescentar que, com a ajuda de medicamentos, tem vivido bem. Entenda melhor o que é a esclerose múltipla.



