No quadro O Segredo da Receita desta quarta (6) o chef Guga Rocha foi conhecer o passo a passo de duas delícias da culinária indiana. No cardápio, um pãozinho típico seguido de um irresistível carré de cordeiro. Conheça as atrações repletas de aromas e temperos, direto de um pedacinho da Índia em plena São Paulo.