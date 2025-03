O Segredo da Receita: Veja como fazer um cheesecake de matcha com frutas vermelhas

O chef Guga Rocha foi até a confeitaria da chef Kim para contar sua história e apresentar uma receita de um doce delicioso. A descendente de coreanos tocava uma confecção de seus pais, porém, sua paixão pela gastronomia falou mais alto. Ela então abriu sua própria confeitaria, onde faz um cheesecake de matcha com frutas vermelhas, que é o carro-chefe do estabelecimento. Confira!



