Onda de assaltos assusta moradores da Vila Gumercindo, na zona sul de São Paulo

Moradores da Vila Gumercindo, na zona sul de São Paulo, enfrentam uma série de assaltos a qualquer hora do dia. Criminosos armados atacam pedestres e motoristas, gerando preocupação e medo na comunidade local. Câmeras de segurança registraram quatro incidentes recentes: um homem teve pertences roubados na portaria de um prédio; um motorista escapou de uma tentativa de assalto por volta das 00h; dois homens foram abordados violentamente enquanto conversavam; e duas pessoas que voltavam do mercado, sendo uma delas obrigada a se ajoelhar. Apenas um desses casos possui boletim de ocorrência registrado, segundo a Secretaria de Segurança Pública, destacando a importância de formalizar as denúncias.



