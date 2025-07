Polícia Militar de São Paulo usa tecnologia para recuperar celulares furtados

A Polícia Militar de São Paulo está utilizando uma ferramenta que bloqueia à distância aparelhos Android roubados ou furtados. Após um roubo, a vítima deve procurar uma viatura da Polícia Militar, onde os policiais usam um tablet com um aplicativo antirroubo. Com o número do celular, é possível bloquear a tela, rastrear a localização, apagar dados e emitir um alerta sonoro indicando que o aparelho foi roubado. Para que o bloqueio seja eficaz, a função de rastreamento deve estar ativada no dispositivo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, cerca de 80% dos aparelhos Android podem ser bloqueados. Além disso, o projeto piloto visa cruzar dados via e-mail para recuperar e devolver os dispositivos às vítimas, como ocorreu recentemente com 50 pessoas. Entre janeiro e abril deste ano, quase 25 mil celulares foram roubados em São Paulo.



