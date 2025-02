Policial militar aposentado reage e impede assalto na zona sul de SP

Um policial militar aposentado impediu um assalto a pai e filha na zona sul de São Paulo. Os criminosos, que agiam de moto, bloqueavam ruas para realizar os roubos. O ex-PM reagiu e feriu um dos bandidos. Após a fuga, dois integrantes foram presos pela polícia. Investigadores acreditam que os criminosos têm relação com o assassinato do delegado Josenildo Belarmino, ocorrido no início deste ano na mesma região.



