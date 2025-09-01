Polícias de SP e RJ fazem operação contra suspeitos de vender fuzis para facções

Uma operação conjunta das polícias civis de São Paulo e do Rio de Janeiro está em andamento na manhã desta segunda-feira (1º), com o objetivo de desmantelar uma quadrilha envolvida na compra e venda ilegal de fuzis. A ação ocorre nas cidades paulistas de Mogi das Cruzes, Sorocaba e Guarulhos. A investigação teve início há um ano após a apreensão de quatro fuzis na Via Dutra.

A partir dessa apreensão inicial, as autoridades identificaram conexões entre o detido com os armamentos e outros suspeitos. Durante as investigações, foram mapeados diversos endereços que aparentavam ser empresas comuns mas eram utilizados como depósitos para drogas e armas.

Nesta fase da operação estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Os materiais confiscados serão levados ao palácio da polícia em São Paulo para análise posterior. O grupo investigado é especializado no comércio ilegal desses armamentos pesados principalmente para organizações criminosas no Rio de Janeiro.

