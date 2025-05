Power Couple: Mansão amanhece esvaziada após eliminação e desistência

Na última quinta-feira (22), os moradores da Mansão Power viveram um dia intenso. Pela manhã, a tensão causada pela briga durante a formação da DR fez com que alguns casais acordassem assustados. Um dos mais abalados foi justamente Dhomini, protagonista da confusão. À noite, Fran e Júnior foram eliminados do jogo. Logo após a saída deles, Gretchen e Esdras anunciaram sua desistência da competição.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!