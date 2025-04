Receita Federal começa a receber declarações pré-preenchidas do IR nesta terça (1)

A Receita Federal começou a receber nesta terça-feira (1) a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda. Contribuintes que optarem por esse método e possuírem conta prata ou ouro no portal gov.br terão prioridade na restituição. No ano passado, mais de 41% das declarações foram feitas dessa forma e espera-se que este ano o número ultrapasse 50%. A Receita recomenda a confirmação das informações antes da entrega. Segundo usuários, o sistema funciona bem, e as informações tendem a estar corretas, mas é importante verificar tudo antes de enviar.



