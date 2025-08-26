Tráfico de drogas avança pelas águas brasileiras e autoridades apertam o cerco

O consumo global de drogas continua em alta, e o Brasil se destaca pelas apreensões, com quase 400 quilos de entorpecentes confiscados diariamente. O país serve como ponto de trânsito para cocaína da Colômbia, Peru e Bolívia, utilizando rotas fluviais e portos. No Pará, ações integradas resultaram na apreensão de mais de duas toneladas de drogas. No Porto de Santos, tecnologias como scanners avançados revelam drogas escondidas em cargas de exportação, com operações frequentes para combater o crime organizado.



