Tragédia em Goiás: menino de dois anos morre após ser esquecido dentro de carro por dona de creche

Um menino de dois anos morreu após ser esquecido dentro de um carro pela dona da creche que frequentava na região metropolitana de Goiânia (GO). A responsável pela creche, que também cuidava do transporte, foi presa após ser encontrada em uma rodovia junto com o marido. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo e está apurando os detalhes do incidente.



