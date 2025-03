Você e o Doutor: Aprenda mais sobre as doenças da tireoide, que afetam quase 10% das pessoas

Problemas na tireoide, uma glândula em forma de borboleta localizada no pescoço, afetam mais de 750 milhões de pessoas no mundo. A tireoide é essencial para funções vitais como crescimento e regulação do metabolismo. Sinais de disfunções incluem alterações de peso, cansaço, irritabilidade e problemas de memória. O diagnóstico desses problemas é feito por exames de sangue e ultrassonografia. Dentre as complicações, estão a Tireoitide de Hashimoto e hipertireoidismo. O Doutor Antonio Sproesser falou mais sobre as doenças na tireoide e deu dicas de como se prevenir delas.



