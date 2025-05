Você e o Doutor: Conheça as causas, sintomas e tratamentos da hipertensão

Quase 30% dos brasileiros sofrem de hipertensão arterial, uma condição silenciosa e perigosa. A pressão alta ocorre quando há aumento da força exercida pelo sangue contra as paredes dos vasos sanguíneos, geralmente influenciada por fatores como estresse, idade e alterações hormonais. Os sintomas podem incluir cansaço, dor de cabeça e tontura, embora muitos pacientes não apresentem sinais claros. Entre os principais fatores de risco estão a hereditariedade, o tabagismo e o sedentarismo. Para quem convive com a condição, é essencial evitar alimentos ricos em sal e gordura. O diagnóstico pode envolver o monitoramento da pressão arterial por 24 horas, o que auxilia na definição do tratamento mais adequado.



