Você e o Doutor: Conheça os sintomas, tratamentos, formas de prevenção e tipos de demência

De acordo com o Ministério da Saúde, quase 10% dos idosos brasileiros convivem com a demência. Até 2050, mais de cinco milhões e meio de pessoas acima dos 60 anos deverão ser diagnosticadas com o problema no país. O médico de família Antonio Sproesser tirou dúvidas sobre os sintomas, as causas, diagnósticos, tratamentos e tipos de demência. Veja também como se prevenir contra a enfermidade.