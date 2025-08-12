Você e o Doutor: Entenda a importância das vitaminas e os problemas causados pela falta delas

As vitaminas são compostos orgânicos essenciais para diversas funções do corpo. Entre as principais estão a A (visão), B (metabolismo), C (formação de colágeno), D (absorção de cálcio) e K (coagulação sanguínea). A deficiência pode causar problemas como falta de energia, cegueira noturna e ossos fracos. Para quem não consegue obter essas vitaminas pela alimentação é recomendada a suplementação com orientação médica ou nutricional.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!