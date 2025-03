Você e o Doutor: Entenda o que acontece com a mulher no período de transição até chegar na menopausa

Cerca de 30 milhões de brasileiras estão vivendo o período da menopausa. Todas as mulheres irão passar por ele. No entanto, algumas passam bem por ele; outras, não. Entenda melhor esse período, que é marcado por mudanças físicas e psicológicas. Veja também o que acontece com as mulheres na menopausa e o que fazer para prevenir e combater seus sintomas.



