Você e o Doutor: Entenda o que é a hérnia e como ela afeta o nosso organismo

As hérnias afetam a qualidade de vida de milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Quase um quarto dos brasileiros sofre de algum tipo de hérnia abdominal, que está entre as principais causas de cirurgias no país. Entenda as causas do problema, seus sintomas, tratamentos e formas de prevenção.



