Você e o Doutor: Saiba mais sobre benefícios e riscos de canetas emagrecedoras

As canetas emagrecedoras são utilizadas no controle da glicemia de pacientes com diabetes e no tratamento da obesidade. Elas liberam hormônios que atuam no apetite e na produção de insulina. As principais canetas disponíveis no Brasil incluem liraglutida, semaglutida e tirzepatida. Segundo especialistas, o uso inadequado pode causar efeitos colaterais graves, como náuseas, pancreatite e problemas renais. É importante buscar orientação profissional antes de começar o tratamento com estas canetas.



