Você e o Doutor: Tire dúvidas sobre síndrome de Down e transtorno do espectro autista

No dia internacional das pessoas com deficiência, o Você e o Doutor aborda a síndrome de Down e o transtorno do espectro autista (TEA), que afetam cerca de 2,3 milhões de brasileiros. O médico Sproesser explicou as características neurológicas do TEA e os fatores que podem contribuir para seu desenvolvimento. Joyce Henriques, da ABADS detalhou como é feito o diagnóstico na instituição. A Veja também como é feito o tratamento multidisciplinar para ambos os transtornos.