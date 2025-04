Você e o Doutor: Veja o que pode levar ao suor excessivo e como combater esse problema

No mundo, mais de 400 milhões de pessoas convivem com a produção de suor em excesso. Esse distúrbio, que não tem cura, é chamado de 'hiperidrose'. A empresária Wanessa Pereira de Alcântara é uma das pessoas sofre com esse problema desde a infância. Ela usa algumas estratégias para se adaptar a essa condição, que modifica rotinas e pode afetar a autoestima. Entenda melhor esse distúrbio e veja como combatê-lo.



