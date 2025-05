Você e o Doutor: Veja quais são as principais doenças que atingem o bem-estar feminino

No Você e o Doutor desta terça-feira (27), as principais doenças que atingem o bem-estar feminino foram pauta. Discutiu-se sobre a endometriose, uma condição que afeta cerca de oito milhões de brasileiras. Esta ocorre quando o tecido semelhante ao endométrio cresce fora do útero, causando sintomas como cólicas intensas e dificuldades para engravidar. O tratamento pode incluir medicamentos ou cirurgia. A síndrome do ovário policístico também foi abordada, sendo caracterizada pelo crescimento de cistos nos ovários e alterações hormonais. Já os miomas uterinos são tumores benignos que podem causar sangramento anormal e dor. O diagnóstico para essas condições é frequentemente realizado por ultrassom transvaginal ou ressonância magnética, e o tratamento varia de acordo com a gravidade dos sintomas e o tipo de doença.



