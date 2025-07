Vulnerabilidades em estacionamentos de shoppings na Grande São Paulo Sequestros recentes destacam riscos e medidas de segurança necessárias Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 11h26 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h26 ) twitter

Estacionamentos de shoppings em SP viram alvo da ação de criminosos

Casos recentes de violência em estacionamentos de shoppings na Grande São Paulo levantam preocupações sobre a segurança nesses locais. Um incidente em Santo André, onde pai e filha foram sequestrados, evidenciou a vulnerabilidade dos estacionamentos, mesmo com a percepção de serem mais seguros do que as ruas.

O sequestro ocorreu quando as vítimas chegaram para comemorar um aniversário. Três criminosos as abordaram, obrigando-as a realizar transferências bancárias de mais de R$ 80 mil. A polícia investiga o caso para identificar os sequestradores. Especialistas apontam que estacionamentos são locais vulneráveis devido ao grande fluxo de pessoas e à falta de controle adequado.

A responsabilidade dos estabelecimentos comerciais por danos aos consumidores é enfatizada por um diretor do Procon. O Código de Defesa do Consumidor prevê a obrigação dos comércios em reparar danos, embora casos de sequestro exijam uma análise mais detalhada.

Dicas de segurança incluem estacionar perto de entradas e saídas, evitar deixar objetos de valor à vista e estar sempre atento ao redor. Em um shopping na zona oeste de São Paulo, medidas de segurança incluem rondas preventivas, câmeras inteligentes e sistemas de reconhecimento de placas e facial para monitoramento constante.

Assista ao vídeo - Estacionamentos de shoppings em SP viram alvo da ação de criminosos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!