Flora fica chateada com plaquinhas dadas por Suelen | Última Chance Além de Flora, as outras aliadas da ex-peoa no jogo ficaram surpresas pelos adjetivos negativos distribuídos por ela

A Fazenda 16 – Última Chance|Do R7 20/10/2024 - 21h36 (Atualizado em 20/10/2024 - 22h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share