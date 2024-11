Márcia Fu presenteia Suelen com um bloqueador de palavrão | Última Chance

Mais uma vez, Márcia Fu foi para as ruas conversar com o povo e aproveitou o momento para encontrar o presente ideal para Suelen. Ela quis saber das pessoas se a modelo merecia ou não ser eliminada e qual era a melhor opção para presentear a ex-peoa. Um bloqueador de palavrão foi o item escolhido, já que Suelen deixou muitos colegas incomodados com a quantidade de palavras ofensivas que dizia na Sede.