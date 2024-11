Suelen passa pelo detector de mentiras e ganha R$ 20 mil | Última Chance

Suelen teve a oportunidade de levar até R$ 20 mil para casa ao responder às perguntas bombásticas dos jornalistas sem mentir. A ex-peoa passou por um detector de mentira ao falar sobre sua relação com Zé Love e o que achava dele. Ela também foi questionada sobre seus embates com Sacha, principalmente do veto na Prova do Fazendeiro, e da ofensa à Babi Muniz.