Baek San descobre ser pai de Yoo-gun | Iris – Organização Secreta Coreana

Soo-yeon tenta convencer Baek San a realizar a troca de reféns com Yoo-gun, após Choi Min não obter sucesso na tentativa. Para persuadi-lo, ela revela que Baek San é pai de Yoo-gun. Sensibilizado, ele se emociona e entende a razão de possuir tanta afinidade com o rapaz. Com isso, Soo-yeon pede para Baek San aceitar a troca de reféns, mas ele impõe condições.



