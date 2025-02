Baek San salta do helicóptero e cai em alto-mar | Iris – Organização Secreta Coreana

Três anos após a morte de Hyun-jun, Baek San é resgatado da cadeia por agentes da Iris. No helicóptero, Ray, o chefe da missão, avisa por celular que o objetivo foi concluído. De repente, Baek San mata um dos soldados e pega a arma dele. Ray tenta enfrentá-lo, mas o ex-diretor da SSN é mais rápido. Baek San atira no piloto, salta do helicóptero e desaparece em alto-mar.



