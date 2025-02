Baek San se nega a revelar o motivo da sua rendição a SSN | Iris – Organização Secreta Coreana

No prédio da SSN, Baek San é submetido a um interrogatório. Park, o atual chefe, assume a responsabilidade após as tentativas de Yoo-gun. Ele questiona qual foi o motivo da sua rendição aos agentes da SSN. “Quem tem que descobrir isso é você”, rebate Baek San. Park decide não insistir e se prepara para deixar a sala. Mas antes, Baek San faz um pedido em troca de revelar o verdadeiro motivo para ter se rendido.



