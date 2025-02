Hyun-jun se enfurece e agride Baek San | Iris – Organização Secreta Coreana

Em troca de ajudar o presidente com a lista da Iris, Hyun-jun ganha o direito de se encontrar com Baek San. O ex-diretor da SSN admite que moldou completamente a vida dele. O agente então pergunta por que ele o abandonou, mas Baek San se recusa a responder. Hyun-jun perde o controle e agride o ex-chefe.



