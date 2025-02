Joong-won aponta arma contra Park e se revela um espião duplo | Iris – Organização Secreta Coreana

Após ser atingido por um tiro, Park encontra Joong-won. O chefe da SSN conta que esteve com Yoo-gun, mas que ele não o reconheceu. Park diz que precisa relatar o ocorrido e se prepara para deixar o galpão. De repente, Joong-won aponta a arma contra ele e se revela um espião duplo.



Quer assistir aos episódios completos de Iris – Organização Secreta Coreana? Acesse o PlayPlus.com e reveja todas as emoções da série que é sucesso no mundo todo e na tela da RECORD!