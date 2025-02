Mesmo sem reconhecê-lo, Yoo-gun trava e não atira em Park | Iris – Organização Secreta Coreana

Devido ao ferimento de tiro na cabeça, Yoo-gun perde suas memórias. Ray aproveita para torná-lo membro da Iris. Ao ficar frente a frente com Park, seu antigo chefe, Yoo-gun não consegue se lembrar dele. Ray exige que ele atire em Park, mas, sem entender por que, Yoo-gun trava e não consegue.



