Sa-woo morre baleado nos braços de Hyun-jun | Iris – Organização Secreta Coreana

Sa-woo é atingido durante o tiroteio com os terroristas. Nos braços de Hyun-jun, ele fala suas últimas palavras: "Me desculpa, eu tornei sua vida difícil". Em seguida, ele não resiste e morre. Hyun-jun e Seung-hee vão às lágrimas com a partida do amigo.



