Sede de vingança! Yoo-gun escapa dos guardas e atira em Ray | Iris – Organização Secreta Coreana

Durante a troca de reféns, Baek San consegue se livrar dos guardas e se jogar no mar. Um grande tiroteio começa. Detido pela SSN, Yoo-gun escapa e pega uma arma. Ele começa a atirar nos terroristas da Iris e atinge Ray.



Quer assistir aos episódios completos de Iris – Organização Secreta Coreana? Acesse o PlayPlus.com e reveja todas as emoções da série que é sucesso no mundo todo e na tela da RECORD!