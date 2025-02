Seung-hee esconde de Hyun-jun motivo pelo qual desapareceu | Iris – Organização Secreta Coreana

O sumiço repentino de Seung-hee mexeu com a cabeça de Hyun-jun. Após passar o dia preocupado, o agente se surpreendeu ao ver a amada de volta à NSS e não perdeu tempo ao cobrar explicações. Sem jeito, Seung-hee decidiu esconder o motivo pelo qual desapareceu e sugeriu que os dois esquecessem o ocorrido por um tempo.



Quer assistir aos episódios completos de Iris – Organização Secreta Coreana? Acesse o PlayPlus.com e reveja todas as emoções da série que é sucesso no mundo todo e na tela da RECORD!