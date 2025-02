Seung-hee revela a Hyun-jun o segredo sobre o seu pai | Iris – Organização Secreta Coreana

Hyun-jun encontra Seung-hee no escritório e a convida para jantar fora. No restaurante, ele estranha o nervosismo dela. Hyun-jun então decide finalmente pedir explicações sobre a relação dela com Baek San. Seung-hee revela que o SSN foi fundado pelo pai dela. Após a morte do presidente Park, ele foi executado por ser um dos suspeitos.



