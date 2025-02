Seung-hee salva a vida de Hyun-jun e Seon Hwa | Iris – Organização Secreta Coreana

Hyun-jun e Seon Hwa são surpreendidos pelos terroristas enquanto tentavam encontrar a bomba no centro de Seul. Um ataque começa e os dois correm entre os carros para escapar dos tiros. Kwang-soo se posiciona para atingi-los quando Seung-hee aparece e atira nas costas dele, salvando a vida de Hyun-jun e Seon Hwa.



