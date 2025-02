Soo-yeon chora ao encontrar bilhete de Yoo-gun | Iris – Organização Secreta Coreana

Ainda sem acreditar na morte do amado, Soo-yeon resolve visitar o apartamento de Yoo-gun. Dentro de uma cerâmica, ela encontra um anel com um bilhete. Soo-yeon chora ao ler o recado e perceber que ele a pediria em casamento.



