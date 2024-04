Iano Salomão relembra momentos emblemáticos das gravações de Jezabel 

Alto contraste

A+

A-

Iano Salomão relembra momentos marcantes das gravações de Jezabel Iano Salomão relembra momentos marcantes das gravações de Jezabel (Edu Moraes/RECORD)

Quatro anos após as gravações e a exibição original de Jezabel, Iano Salomão, o profeta Elias, relembrou com carinho a experiência de protagonizar a superprodução. Em entrevista ao site oficial, o ator contou o que mudou de 2019 para cá e revelou os aprendizados com o personagem da macrossérie: “Elias tem certeza do que quer, acredita e se dedica a isso”, refletiu o ator.

Iano aproveitou para relembrar momentos emblemáticos das gravações de Jezabel.

“Quando Elias desafia Acabe no Monte Carmelo, enfrentamos uma tempestade areia. Apesar de ser um desafio bem difícil, eu achei ótimo, aquela cena foi um presente”.

As gravações no Marrocos e em Paulínia (SP) foram enriquecedoras para o ator, que confidenciou o quanto os cinco meses que a equipe praticamente morou junto foram fundamentais para o estreitamento de laços entre eles.

Continua após a publicidade

Ator ressalta importância das gravações no Marrocos Ator ressalta importância das gravações no Marrocos (Edu Moraes/RECORD)

“Foi a minha primeira viagem transatlântica e conheci a África. Você estar em um ambiente com cheiro, cor, temperatura [diferentes] é uma grande imersão”, garantiu.

O ator contou o quanto todos torciam e trabalhavam para colocar no ar uma superprodução inesquecível: “Um elenco que estava com vontade e muito talentoso, com a direção do [Alexandre] Avancini. Eu acho o resultado lindo”, finalizou.

Jezabel vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 21h, na tela da RECORD.