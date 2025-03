Chris Lemos posta foto ao lado da família e declara: ‘Muito amor envolvido’ Apresentadora do Jornal da Record recebeu muitos elogios dos seguidores com a publicação Jornal da Record|Do R7 04/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/03/2025 - 02h00 ) twitter

Ao lado da irmã e da sobrinha, Chris Lemos faz declaração para a família Reprodução/Instagram

A âncora do Jornal da Record, Chris Lemos, recebeu fãs e seguidores nos comentários de uma publicação em seu perfil oficial do Instagram, ao lado da família.

Ao postar uma foto com a irmã, Maria Alzira Linares, e sua sobrinha, Chris escreveu: “Gerações da família Lemos”.

Em resposta à foto, Maria Alzira comentou: “Momentos inesquecíveis, família é tudo de bom!”, e Chris respondeu: “Muito amor envolvido!”.

Nos comentários, fãs e seguidores reagiram à publicação: “A elegância e a beleza está no sangue”, e uma fã brincou: “As duas são gêmeas? Minha jornalista preferida”.

Veja a publicação:

O Jornal da Record, vai ao ar a partir das 19h50. Após a exibição, o conteúdo estará disponível no PlayPlus e no R7.com. Também será exibida no Jornal da Record News, às 21h.