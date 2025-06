Love & Humor! Veja momentos divertidos de Adriane Galisteu e Alê Iódice A apresentadora é a convidada especial do Love & Dance deste domingo (29) Novidades|Do R7 28/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/06/2025 - 02h00 ) twitter

O casal faz a alegria dos fãs com vídeos divertidos Reprodução/Instagram

Há 15 anos juntinhos, Adriane Galisteu e Alê Iódice esbanjam amor, companheirismo e sempre compartilham momentos divertidos com os fãs na internet. Aproveitando que a apresentadora é a convidada especial do quarto episódio de Love & Dance, que vai ao ar neste domingo (25), que tal relembrar trends bem-humoradas desse casalzão?

Apesar do Alê ser super conectado com moda, ele não é um grande entendedor quando o assunto é maquiagem. Galisteu aprontou com o maridão, e entrou na trend de fingir que o homem acerta todas as perguntas sobre make. O resultado foi muito bom!

Se liga:

E quando a loira deu vida ao meme da risada da Boca Rosa? Ela usou o áudio em uma cena com Alê, para mostrar como ela fica quando o marido puxa assunto na frente dos outros para fazer as pazes com ela. E comentou: “Para fazer as pazes só com muito beijo e chocolate, sem conversinha”.

Assista:

Mas não para por aí! Ela também trollou o Alê ao terminar todas as frases de um jeito um tanto peculiar, gemendo. Mas Galisteu não conseguiu segurar o riso quando o marido perguntou todo confuso: “O que tá acontecendo? O que você tem?”

‌



Confira:

E ainda teve uma trend que quase acabou em DR! A apresentadora mostrou um vídeo para o marido e pediu que ele prestasse muita atenção, pois iria fazer uma pergunta depois. Sem spoilers, vale assistir à cena para gargalhar!

Olha só:

Com uma relação tão legal assim, certeza que a Galisteu vai dar conselhos e fazer comentários incríveis no Love & Dance deste domingo (29), né? Não perca!

‌



Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Climão, match e carão! Veja os melhores momentos do terceiro episódio de Love & Dance

