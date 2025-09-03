Paciência tem limite? Rafa Brites e Felipe Andreoli discutem o tema nas redes sociais Os apresentadores do Love & Dance não pouparam opiniões Novidades|Do R7 03/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/09/2025 - 02h00 ) twitter

Rafa Brites e Felipe Andreoli soltaram o verbo Reprodução/Instagram

Filas, gente indecisa, trânsito, atrasos... só de ler essas palavras a nossa paciência já é testada! Nas redes sociais, Rafa Brites e Felipe Andreoli levaram esses temas para uma conversa divertida de casal e publicaram o resultado. Os apresentadores do Love & Dance soltaram o verbo, quer ver?

Rafa sorteou uma pergunta e leu: “Você está numa cafeteria, e depois de uma longa fila de espera, a pessoa da frente começa, ‘tem leite de inhame? Dá para bater o expresso?”.

Felipe não conseguiu nem esperar a esposa terminar de ler, pois já estava estressado: “Ela só vai olhar o que quer quando chega a vez dela? Isso me tira do sério!”.

A apresentadora aproveitou o gancho para contar outras situações que deixam o marido estressado, como as filas do aeroporto e o trânsito da cidade. Felipe brincou que Rafa tenta competir com o aplicativo de GPS: “Ela fala, ‘vai pela Avenida Brasil’. Por acaso você tem um satélite implantado, um chip?”

A galera nos comentários também opinou: “Descobri que sou muito ‘mood’ Rafa”, disse uma seguidora. Outra apontou: “Eu acho que posso ser a pessoa que muda o pedido depois da longa espera, me julguem”.

Nos stories, Andreoli contou que gravou alguns conteúdos divertidos de casal com Rafa, e lembrou que apesar de parecer ‘ranzinza’ nas trends, é um cara tranquilo: “Gente, é só um personagem, tá? Eu sou legal em 91% do tempo!”

Assista:

O próximo episódio do Love & Dance vai ao ar em breve. Reveja a temporada no RecordPlus e acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

share O público matou as saudades do Love & Dance com um episódio que misturou emoção, risadas, beijo e até desmaio! O programa rendeu diversão de sobra e boas histórias. Confira o resumo!