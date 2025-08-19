Participantes do Love & Dance animam os fãs com fotos dos bastidores: ‘Carreta furacão’
Os homens do sexto episódio ficaram amigos durante as gravações
Além de se divertirem no Love & Dance, os homens do sexto episódio ainda saíram do programa com grandes amizades! Durante as gravações, eles convivem nos bastidores e aproveitam para registrar tudo. O empresário Sean Sumida publicou foto com os parceiros nas redes sociais e animou os fãs.
O participante postou registros com o engenheiro Charleston Alessandro, o modelo William Rodrigues, o jornalista Carlos Negrão, e com o maquiador do programa, Wellington Carvalho: “Olha esse elenco. Carreta furacão 2025”, brincou.
As seguidoras não perderam tempo: “Foi muito top, ficamos imaginando o nervosismo de vocês”, disse uma fã. Outra comentou: “Maravilhosos!” Até Alisha, do Game dos 100, marcou presença: “Super feliz por você, Sean!”
O próximo episódio do Love & Dance vai ao ar em breve. Reveja a temporada no RecordPlus e acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!
