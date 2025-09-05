Rafa Brites faz alerta importante para mulheres que viajam sozinhas A apresentadora do Love & Dance compartilhou a experiência nas redes sociais Novidades|Do R7 05/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h00 ) twitter

Seguidoras de Rafa Brites lotaram os comentários com dicas Reprodução/Instagram

Precaução é a palavra-chave para qualquer pessoa que viaja sozinha, principalmente para as mulheres! A apresentadora do Love & Dance Rafa Brites deixou um alerta importante para as seguidoras na internet ao compartilhar uma experiência tensa que teve em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Entenda!

Rafa explicou: “Eu passei por uma situação muito desagradável ano passado, em uma viagem e hoje quero explicar o que aconteceu para vocês, mulheres, ficarem seguras também!”

Ela descreveu: “Fui para Nova Iorque a trabalho e fiquei num hotel muito grande, esses de 40 andares com aqueles corredores gigantes. Eu cheguei mais ou menos 23 horas, entrei no elevador e um rapaz entrou comigo. Já tinha visto esse rapaz e ele já tinha pegado o elevador comigo. Eu coloquei minha chave e vi que ele não colocou a chave dele... Na outra ocasião, ele tinha parado em outro andar”, apontou.

A apresentadora contou que achou estranha a atitude do rapaz, e ficou ainda mais alerta quando ele desceu no mesmo andar que ela e não seguiu para nenhum quarto: “Por estar sozinha e tentar pensar de uma maneira mais segura, na hora falei assim, ‘se esse cara vai atrás de mim, eu abro minha porta e ele me empurra para dentro. Nova Iorque? Ninguém nunca vai saber.”

‌



Rafa disse que costuma enviar a localização para alguém de confiança, mas no caso, apareceria que ela estava ‘segura’ no hotel. “Peguei meu celular, enrolei um pouco para ver se ele ia para algum lugar, não foi. Chamei o elevador de novo e desci!” Ela avisou para os funcionários do local e não viu mais o rapaz.

“Fiquei com muito medo, vai saber o que poderia ter acontecido”, disse, alertando as seguidoras para que se atentem na hora de entrar em um quarto de hotel.

‌



Nos comentários, choveram relatos semelhantes, além de dicas de outras mulheres sobre como se precaver em situações de perigo. Uma seguidora desabafou: “Amiga, isso já aconteceu comigo e é paralisante! Até hoje morro de medo!”.

Outra apontou: “Viajar sozinha é libertador, mas um grande desafio para nós mulheres. Fui muito importunada na minha viagem a Itália. Em restaurantes, na rua. E por isso ficava sempre alerta. Então, comprei uma tranca de porta dessas avulsas e sempre viajo com ela. Me sinto mais segura!”

‌



Confira o relato:

O próximo episódio do Love & Dance vai ao ar neste domingo (7), às 15h30. Reveja a temporada no RecordPlus e acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

