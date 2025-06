Spoilers! Solteiros mostram como está a expectativa para encontrar o par perfeito no Love & Dance Será que os participantes vão sair do palco com um novo amor neste domingo (29)? Novidades|Do R7 28/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/06/2025 - 02h00 ) twitter

Não perca as apresentações no domingo (29) Reprodução/Instagram

A largada foi dada para as borboletas no estômago dos participantes do Love & Dance deste domingo (29)! Os solteiros terão a oportunidade de engatar um romance no palco do dating show, enquanto dançam. O quarto episódio ainda terá a presença especial de Adriane Galisteu e Jesus Luz. Veja spoilers do elenco!

Nas redes sociais do programa, um vídeo foi postado para mostrar a ansiedade dos participantes: “Estou aqui toda produzida, com uma expectativa bastante grande de encontrar meu parceiro”, disse uma das solteiras. Outra completou: “Esse programa caiu como uma luva para mim. Perfeito e maravilhoso. Estou aqui para arrumar um mozão!”

Algumas solteiras comentaram sobre o nervosismo na hora de ensaiar no palco, e um rapaz alegou: “Quanto mais eu me divertir e ela também, mais confiante a gente vai ficar!”

Esse episódio promete!

Veja:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Pense em um episódio delicioso de acompanhar! O terceiro programa trouxe um misto de sentimentos para o público. Rolou climão, emoção nas danças, sensualidade, match e várias risadas. Veja os melhores momentos do Love & Dance!