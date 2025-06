Walter e Yumi testam a compatibilidade no quadro ‘Isso ou Aquilo?’ O mais novo casal do Love & Dance mostrou que dá match em várias situações Novidades|Do R7 25/06/2025 - 16h27 (Atualizado em 25/06/2025 - 16h27 ) twitter

Curtiu o match do terceiro episódio? Reprodução/PlayPlus

Depois de fazerem os corações dos apresentadores e do público baterem mais alto, os casais que dão match no Love & Dance passam por mais uma prova de fogo, o quadro Isso ou Aquilo das redes sociais do programa. Walter Luccas e Vanessa Yumi caíram na brincadeira!

Eles foram o único match do terceiro episódio, e esbanjaram química no palco! Logo depois do ‘sim’, eles seguiram para os bastidores e já participaram do jogo. Por lá, eles responderam se preferem praia ou trilha, cão ou gato, doce ou salgado, entre outras questões.

Quer um spoiler? Algumas respostas divergiram, mas eles deram um jeitinho de fazer tudo ficar bem!

Se liga!

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Climão, match e carão! Veja os melhores momentos do terceiro episódio de Love & Dance

