A solidão silenciosa e os desafios que acompanham a jornada dos pais solos

Ser pai ou mãe solo é uma missão que exige coragem, resistência e muita dedicação. Além de assumir todas as responsabilidades de cuidar dos filhos, esses pais enfrentam o desafio emocional da ausência do parceiro ou parceira, muitas vezes acompanhada de sentimentos de solidão e sobrecarga. Por isso, o suporte de amigos e familiares é fundamental para que os pais solos possam dividir as tarefas, compartilhar sentimentos e se sentir menos isolados. Conheça a história de Thiago Lopes que, após a morte precoce da esposa, se viu responsável por cuidar sozinho de quatro filhos pequenos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!