Conheça a história de casal que se conheceu na Terapia do Amor após se curarem de traumas do passado Com experiências parecidas, Gabrielle e Rômulo redescobriram o amor depois de lidarem com as cicatrizes de relacionamentos abusivos

Love School Escola Amor|Do R7 15/02/2025 - 15h54 (Atualizado em 15/02/2025 - 15h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share